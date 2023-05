Satire zum Wochenende: Bollerwagen statt Dienstwagen oder wie man trotz Baustellen-Chaos zwischen Freiberg und Chemnitz vorwärts kommt

Das Himmelfahrtswochenende ist wie Kaugummi: Es zieht sich in die Länge. Das finden die meisten Menschen gut, es sei denn, sie arbeiten zufälligerweise in der Gastronomie oder in der Notaufnahme, wo sich gerne mal das eine oder andere Himmelfahrtskommando einfindet. Aber wenigstens klebt so ein Wochenende nicht an den Schuhsohlen. Und damit ist...