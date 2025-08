Schwerer Unfall in Flöha: Biker stürzt in Kurve

Ein 20-jähriger Fahrer ist in einer Linkskurve gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Flöha ereignet. Das ist nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz passiert: Am Donnerstagmittag gegen 11.25 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines Krads Honda auf der Staatsstraße 223 aus Richtung Augustusburg kommend in Richtung Chemnitz unterwegs. In einer Linkskurve kam der...