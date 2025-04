Seltener Anblick am Fuße der Augustusburg: Kanu-Armada kreuzt auf Zschopau und Flöha

Die Abteilung Kanusport des Vereins Grün-Weiß Niederwiesa hatte zur 69. Auflage einer dreitägigen Flusswanderung eingeladen. Einiges war neu für die Teilnehmer.

Zur 69. Auflage ihrer Flusswanderung hatte die Abteilung Kanusport des Vereins Grün-Weiß Niederwiesa am Wochenende eingeladen. Dem Ruf „Paddeln rechts und links der Augustusburg“ waren am Sonnabend 45 Teilnehmer gefolgt, sonntags setzten sich 35 Aktive in ihre Boote.