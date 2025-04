Sicher im Schacht: In Flöha trainieren Feuerwehr und Flussmeisterei gemeinsam

Arbeiten in Wartungsschächten sind lebensgefährlich, wie ein tragischer Unfall kürzlich in Chemnitz gezeigt hat. In Flöha wurde jetzt der Ernstfall geprobt.

Bei einer gemeinsamen Übung haben die Freiwillige Feuerwehr Flöha und die Flussmeisterei Dörnthal der Landestalsperrenverwaltung (LTV) am Freitag in Flöha die Absicherung bei Arbeiten in einem Entwässerungsschacht geübt. Auch eine Bergung wurde trainiert. Wie aktuell ein solches Szenario ist, hat ein tragischer Unfall vor drei Wochen in... Bei einer gemeinsamen Übung haben die Freiwillige Feuerwehr Flöha und die Flussmeisterei Dörnthal der Landestalsperrenverwaltung (LTV) am Freitag in Flöha die Absicherung bei Arbeiten in einem Entwässerungsschacht geübt. Auch eine Bergung wurde trainiert. Wie aktuell ein solches Szenario ist, hat ein tragischer Unfall vor drei Wochen in...