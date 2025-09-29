Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sie kam, zielte und traf: Erzgebirgerin ist 31. Schönerstädter Königin im Armbrustschießen

Jeanette Heimpold ist 31. Schützenkönigin. Helmut Loose hält die Blumen bereit.
Bild: Christof Heyden
Jeanette Heimpold ist 31. Schützenkönigin. Helmut Loose hält die Blumen bereit.
Bild: Christof Heyden
Flöha
Sie kam, zielte und traf: Erzgebirgerin ist 31. Schönerstädter Königin im Armbrustschießen
Von Christof Heyden
Im Königsschießen im Oederaner Ortsteil Schönerstadt versetzte Jeanette Heimpold dem hölzernen Vogeltier den entscheidenden Volltreffer.

Die 31. Königin im Armbrustschießen in Schönerstadt steht fest: Jeannette Heimpold hat den Thron im Wettkampf mit 28 Bewerbern geholt. Vor dem entscheidenden Pfeilschuss bestand die Adlerattrappe nur noch aus einem querliegenden Brettchen des Rumpfes. Nach dem sauber gesetzten 129. Schuss des Tages fiel es zu Boden.
