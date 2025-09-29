Sie kam, zielte und traf: Erzgebirgerin ist 31. Schönerstädter Königin im Armbrustschießen

Flöha
Im Königsschießen im Oederaner Ortsteil Schönerstadt versetzte Jeanette Heimpold dem hölzernen Vogeltier den entscheidenden Volltreffer.
Die 31. Königin im Armbrustschießen in Schönerstadt steht fest: Jeannette Heimpold hat den Thron im Wettkampf mit 28 Bewerbern geholt. Vor dem entscheidenden Pfeilschuss bestand die Adlerattrappe nur noch aus einem querliegenden Brettchen des Rumpfes. Nach dem sauber gesetzten 129. Schuss des Tages fiel es zu Boden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.