Tobias Fritzsch, l. und Matthias Schiebold beim Aufbau der Pyramide in Ferdinand/USA.
Tobias Fritzsch, l. und Matthias Schiebold beim Aufbau der Pyramide in Ferdinand/USA. Bild: Holzkunst Gahlenz
Flöha
So punktet Holzkunst aus dem Erzgebirge auf dem Christkindlmarkt in Ferdinand/USA
Von Christof Heyden
Die jüngste Dienstreise führte Tischler der Firma RuT Gahlenz nach Amerika. Im Bundesstaat Indiana dreht sich die Großpyramide Made in Mittelsachsen in den USA. Dass es trotz Problemen doch noch klappt, verdanken sie auch den Einheimischen.

Oh what a first night (Oh was für eine erste Nacht) überschreibt die Tageszeitung von Ferdinand News ihren Bericht vom ersten Leuchten des neuen Schmuckstücks auf dem Christkindlmarkt am ersten Novemberwochenende: die 7,50 Meter hohe Großpyramide aus dem mittelsächsischen Gahlenz ist eingeweiht.
