  • Striezelmarkt in Dresden: Holzkunstfirma aus dem Erzgebirge liefert Schwibbogen, Pyramide und Krippe

Der Schwibbogen auf dem Dresdner Striezelmarkt wird am 7. November von der Gahlenzer Firma aufgebaut. Bild: Claudia Dohle
Von Claudia Dohle
Für die „Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz RuT“ beginnt jetzt die heiße Phase der Weihnachtszeit. Die Firma baut in den nächsten Tagen Pyramide, Schwibbogen und Krippe auf dem Striezelmarkt auf.

Für die Firma Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz beginnt jetzt die heiße Weihnachtsphase. Am Montag rücken die Handwerker nach Dresden aus: Ab sechs Uhr früh wird auf dem Gelände des Striezelmarktes die über 14 Meter hohe Stufenpyramide aufgebaut, die das Unternehmen 1997 für den Markt gefertigt hatte.
