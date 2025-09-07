Sommertheater: Wie listige Falkenauer Laubenpieper ein Windradprojekt zu Fall bringen

Flöha
Ornithologen sind verzückt, Windkraftinvestoren ruiniert und die Schrebergärtner gerettet: die jüngste Inszenierung des Sommertheaters Falkenau traf den Geschmack des Publikums.
Zum Wochenende servierten Hobbyschauspieler aus Falkenau mit ihrer Premiere äußerst verdauliche Kost: „Von Zaun zu Zaun“ heißt das diesjährige Stück, das in der Idylle der Gartengemeinschaft Flussaue angesiedelt ist. Dabei wissen die Gastgeber mit dem Stoff ihrer 15. Spielsaison die widerstreitenden Dauerbrenner des Alltags ins...
