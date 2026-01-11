MENÜ
  • Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte

Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet. Bild: Andreas Bauer
Nach zähem Beginn herrschte auf dem Augustusburger Schlosshof gegen Mittag doch noch reger Betrieb.
Nach zähem Beginn herrschte auf dem Augustusburger Schlosshof gegen Mittag doch noch reger Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Dank Schnee und Kälte machte das Wintertreffen seinem Namen diesmal alle Ehre.
Dank Schnee und Kälte machte das Wintertreffen seinem Namen diesmal alle Ehre. Bild: Andreas Bauer
Aufgrund des Schneefalls war bis zum Nachmittag ein Räumfahrzeug ständig im Einsatz.
Aufgrund des Schneefalls war bis zum Nachmittag ein Räumfahrzeug ständig im Einsatz. Bild: Andreas Bauer
Auf dem Teilemarkt im Steinbruch wurde diesmal an den Ständen und zugleich im Schnee gestöbert.
Auf dem Teilemarkt im Steinbruch wurde diesmal an den Ständen und zugleich im Schnee gestöbert. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.

Ihre großen Pelzmützen konnten Wilfried Müller und seine Freunde diesmal gut gebrauchen. Bei dichtem Schneetreiben standen sie am Samstagvormittag auf dem Augustusburger Schlosshof, tranken Glühwein – und wunderten sich zunächst. „Schön, dass es stattfindet. Aber traurig, dass so wenige da sind“, so der 65-jährige Gespannfahrer....
