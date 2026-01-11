Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte

Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.

Ihre großen Pelzmützen konnten Wilfried Müller und seine Freunde diesmal gut gebrauchen. Bei dichtem Schneetreiben standen sie am Samstagvormittag auf dem Augustusburger Schlosshof, tranken Glühwein – und wunderten sich zunächst. „Schön, dass es stattfindet. Aber traurig, dass so wenige da sind“, so der 65-jährige Gespannfahrer.... Ihre großen Pelzmützen konnten Wilfried Müller und seine Freunde diesmal gut gebrauchen. Bei dichtem Schneetreiben standen sie am Samstagvormittag auf dem Augustusburger Schlosshof, tranken Glühwein – und wunderten sich zunächst. „Schön, dass es stattfindet. Aber traurig, dass so wenige da sind“, so der 65-jährige Gespannfahrer....