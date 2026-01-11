MENÜ
Für den Leipziger Claus Hüne (vorn) und Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist und bleibt das Augustusburger Wintertreffen ein Muss.
Für den Leipziger Claus Hüne (vorn) und Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist und bleibt das Augustusburger Wintertreffen ein Muss. Bild: Andreas Bauer
Diesmal dauerte es bis zum Mittag, ehe reger Betrieb im Schlosshof herrschte.
Diesmal dauerte es bis zum Mittag, ehe reger Betrieb im Schlosshof herrschte. Bild: Andras Bauer
Trotz Minusgraden und Schneefall zelteten etwa 40 Biker an der Schlossmauer.
Trotz Minusgraden und Schneefall zelteten etwa 40 Biker an der Schlossmauer. Bild: Andreas Bauer
Die Vorträge vom ehemaligen MZ-Chefkonstrukteur Bernd Baumgartel im Augustuskeller waren gut besucht.
Die Vorträge vom ehemaligen MZ-Chefkonstrukteur Bernd Baumgartel im Augustuskeller waren gut besucht. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Motorradkult in kleinerer Runde: Wintertreffen bleibt für Erzgebirger ein Genuss
Von Andreas Bauer
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit etwa 450 Bikern und gut 1100 Besuchern war die Resonanz am Samstag überschaubar. Und das lag nicht nur an Sturmtief „Elli“. Von Ernüchterung war bei den Teilnehmern allerdings wenig zu spüren.

Diese blaue Pudelmütze darf einfach nicht fehlen. „Sie war bislang bei jedem Wintertreffen auf der Augustusburg dabei. Und das soll auch so bleiben“, sagt Claus Hüne. Er selbst ist ebenso Stammgast, war aber nicht ganz so häufig dabei wie seine Kopfbedeckung. Die gehörte einst Gerhard Fenske. Doch weil der mit seinen 83 Jahren inzwischen...
