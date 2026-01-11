Motorradkult in kleinerer Runde: Wintertreffen bleibt für Erzgebirger ein Genuss

Mit etwa 450 Bikern und gut 1100 Besuchern war die Resonanz am Samstag überschaubar. Und das lag nicht nur an Sturmtief „Elli“. Von Ernüchterung war bei den Teilnehmern allerdings wenig zu spüren.

Diese blaue Pudelmütze darf einfach nicht fehlen. „Sie war bislang bei jedem Wintertreffen auf der Augustusburg dabei. Und das soll auch so bleiben", sagt Claus Hüne. Er selbst ist ebenso Stammgast, war aber nicht ganz so häufig dabei wie seine Kopfbedeckung. Die gehörte einst Gerhard Fenske. Doch weil der mit seinen 83 Jahren inzwischen...