„Die MZ-Tradition soll nicht vergessen werden“ – Erzgebirger unterwegs zum Wintertreffen der Motorradfahrer

Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz schwört auf sein MZ-Gespann. Warum der 65-Jährige trotz prognostizierten Winterchaos’ das Motorrad ins Freie geschoben hat.

Claus Uhlmann hat am Donnerstag sein MZ-Gespann ins Freie geschoben. Ein Erfahrungswert. Vor einem Jahr war ihm auf der Burg der Vergaser vereist. Nichts ging mehr. Das passiert kein zweites Mal. Wenn der Erzgebirger von der Burg spricht, meint er Schloss Augustusburg. Dort treffen sich am Sonnabend hunderte Motorradfahrer aus ganz Deutschland und...