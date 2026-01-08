MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Die MZ-Tradition soll nicht vergessen werden“ – Erzgebirger unterwegs zum Wintertreffen der Motorradfahrer

Für Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist das Fahren mit dem Gespann ein Lebensgefühl.
Für Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist das Fahren mit dem Gespann ein Lebensgefühl. Bild: Robby Schubert
Für Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist das Fahren mit dem Gespann ein Lebensgefühl.
Für Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz ist das Fahren mit dem Gespann ein Lebensgefühl. Bild: Robby Schubert
 5 Bilder
Stollberg
„Die MZ-Tradition soll nicht vergessen werden“ – Erzgebirger unterwegs zum Wintertreffen der Motorradfahrer
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Claus Uhlmann aus Dorfchemnitz schwört auf sein MZ-Gespann. Warum der 65-Jährige trotz prognostizierten Winterchaos’ das Motorrad ins Freie geschoben hat.

Claus Uhlmann hat am Donnerstag sein MZ-Gespann ins Freie geschoben. Ein Erfahrungswert. Vor einem Jahr war ihm auf der Burg der Vergaser vereist. Nichts ging mehr. Das passiert kein zweites Mal. Wenn der Erzgebirger von der Burg spricht, meint er Schloss Augustusburg. Dort treffen sich am Sonnabend hunderte Motorradfahrer aus ganz Deutschland und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
02.01.2026
4 min.
Wo in Mittelsachsen 2026 die Post abgeht
Größter Motorradparkplatz Mittelsachsens: Der Schlosshof in Augustusburg wird am 10. Januar wieder zum Treffpunkt der winterharten Motorradfahrer.
Die Veranstaltungskalender in den Städten und Gemeinden sind gut gefüllt. Die „Freie Presse“ hat Tipps für die eigene Terminplanung in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.
Matthias Behrend
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
07.01.2026
4 min.
„Genau das macht das Wintertreffen aus“: Witterung verstärkt die Vorfreude der Biker auf die Augustusburg
Die ersten Biker, die an der Augustusburg ihre Zelte aufschlagen, werden bereits am Donnerstag erwartet.
Zum 53. Mal ist das Schloss im Januar Treffpunkt für Hunderte Motorradfahrer und noch mehr Schaulustige. Minusgrade und Neuschnee bereiten dem Veranstalter keine Sorgen – im Gegenteil.
Andreas Bauer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel