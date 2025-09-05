Sportfest in Hennersdorf bei Augustusburg: Wenn Bälle im Akkord fliegen

Im Herzen von Hennersdorf schlagen die Sportlerherzen höher, denn das traditionelle Sportwochenende ruft Athleten jeden Alters auf den Plan.

In der Stadt Augustusburg gilt der Ortsteil Hennersdorf seit Jahrzehnten als eine Sport-Hochburg. Eine große Rolle spielt dabei zweifellos der Volleyball. Jetzt haben die Männer des Hennersdorfer SV nach fünf Jahren Pause wieder den Sprung von der Bezirksliga in die Sachsenklasse geschafft.