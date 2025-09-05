Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Hennersdorfer Sportwochenende fliegen die Bälle wieder über das Netz.
Zum Hennersdorfer Sportwochenende fliegen die Bälle wieder über das Netz. Bild: Knut Berger
Zum Hennersdorfer Sportwochenende fliegen die Bälle wieder über das Netz.
Zum Hennersdorfer Sportwochenende fliegen die Bälle wieder über das Netz. Bild: Knut Berger
Flöha
Sportfest in Hennersdorf bei Augustusburg: Wenn Bälle im Akkord fliegen
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Herzen von Hennersdorf schlagen die Sportlerherzen höher, denn das traditionelle Sportwochenende ruft Athleten jeden Alters auf den Plan.

In der Stadt Augustusburg gilt der Ortsteil Hennersdorf seit Jahrzehnten als eine Sport-Hochburg. Eine große Rolle spielt dabei zweifellos der Volleyball. Jetzt haben die Männer des Hennersdorfer SV nach fünf Jahren Pause wieder den Sprung von der Bezirksliga in die Sachsenklasse geschafft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Historische Holzbrücke Hennersdorf: Jetzt gibt es einen Termin für die Sanierung
Im Frühjahr 2021 wurden von einem schwimmenden Gerüst aus die Sensoren an der Holzbrücke montiert, die eine Überlastung erfassen. Jetzt gab es wieder eine Brückeninspektion.
Das Tragwerk ist verrostet, die Bohlen klappern unter den Fahrzeugrädern: Die Holzbrücke in Hennersdorf ist so kaputt, dass nur noch leichte Fahrzeuge darüber rollen dürfen.
Matthias Behrend
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
19.08.2025
2 min.
Hennersdorf: Schaden am Straßenrand wird markiert statt repariert
Die Warnbake in Hennersdorf soll vor einer Gefahr warnen, ist aber selbst gefährlich.
Seit Kurzem steht an der Augustusburger Straße in Hennersdorf eine Warnbake, die auf ein Loch hinweist. Und wann wird der Schaden am Fahrbahnrand repariert?
Matthias Behrend
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel