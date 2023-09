Straßenfest in Flöha geht diesmal in die Verlängerung

Die Party entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße findet zum 20. Mal statt und startet bereits am Freitag. Eismann und Spaßvogel Daniel Ivandic ist wieder dabei - diesmal mit einem ernsten Anliegen.

Das Straßenfest auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha wird in diesem Jahr verlängert. Erstmals wird die Party bereits am Freitag beginnen, wobei am ersten Tag Angebote für Kinder im Mittelpunkt stehen. 17 Uhr geht es los mit einer Kinderdisco, danach startet voraussichtlich gegen 20 Uhr ein Lampionumzug, der nicht zu überhören sein...