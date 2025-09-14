Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Abschied nehmen: Gundolf Berger (l.) und Matthias Schiebold verpacken die Figuren.
Abschied nehmen: Gundolf Berger (l.) und Matthias Schiebold verpacken die Figuren. Bild: Christof Heyden
Abschied nehmen: Gundolf Berger (l.) und Matthias Schiebold verpacken die Figuren.
Abschied nehmen: Gundolf Berger (l.) und Matthias Schiebold verpacken die Figuren. Bild: Christof Heyden
 4 Bilder
Flöha
Sweet Home Alabama: Oederan schickt zum Adventsfest Figuren aus dem Erzgebirge in die USA
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Firma Erzgebirgische Holzkunst RuT GmbH Gahlenz liefert einen Großauftrag für Amerika aus. Die Lieferung aus Mittelsachsen geht nach Cullmann-City auf Reisen.

Eine Gruppe Traditionsfiguren soll zum bevorstehenden Adventsfest im US-Bundesstaat-Alabama für erzgebirgisches Weihnachtsflair sorgen. „Angeführt Weihnachtsmann und dem Jäger werden weitere 38 Akteure und Tiere als Bestückung einen Schwibbogen in Cullmann-City schmücken. Durch die Auftraggeber selbst wird die Grundkonstruktion nach Vorbild...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
13.02.2025
3 min.
Warum die Gahlenzer Osterhasen ein Knickohr tragen
Knickohren sind das Markenzeichen der Hasen aus dem Unternehmen RuT Gahlenz. Malerin Heike Mattheus komplettiert die Hasendamen mit einem Pinsel.
Kleines Jubiläum für markante Sympathieträger aus Mittelsachsen: die deutschlandweit bekannten Löffelträger werden 30.
Christof Heyden
17.06.2025
3 min.
Warum dreht sich Kaiser Ferdinand auf einer Pyramide aus Gahlenz?
Steffi Hunger führte abschließende Malerarbeiten aus.
Die Firma Erzgebirgische Holzkunst aus Gahlenz schickt erneut eine Pyramide nach Amerika. Die Auftraggeber haben ihre ganz eigenen Vorstellungen von den Figuren.
Christof Heyden
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel