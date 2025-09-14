Sweet Home Alabama: Oederan schickt zum Adventsfest Figuren aus dem Erzgebirge in die USA

Flöha
Die Firma Erzgebirgische Holzkunst RuT GmbH Gahlenz liefert einen Großauftrag für Amerika aus. Die Lieferung aus Mittelsachsen geht nach Cullmann-City auf Reisen.
Eine Gruppe Traditionsfiguren soll zum bevorstehenden Adventsfest im US-Bundesstaat-Alabama für erzgebirgisches Weihnachtsflair sorgen. „Angeführt Weihnachtsmann und dem Jäger werden weitere 38 Akteure und Tiere als Bestückung einen Schwibbogen in Cullmann-City schmücken. Durch die Auftraggeber selbst wird die Grundkonstruktion nach Vorbild...
