Fußball und Siegfried Kempe. Das passte zusammen. Nun ist der Lehrer im Alter von 88 Jahren gestorben.
Fußball und Siegfried Kempe. Das passte zusammen. Nun ist der Lehrer im Alter von 88 Jahren gestorben. Foto: Bild: Knut Berger
Siegfried Kempe war auch als Moderator unterwegs.
Siegfried Kempe war auch als Moderator unterwegs. Bild: Knut Berger




Flöha
Trauer um Sport-Tausendsassa Siegfried Kempe - nicht nur in Flöha
Von Knut Berger
Siegfried Kempe war über Jahrzehnte als rastloser Mensch bekannt. Der verheiratete Vater zweiter Töchter spielte Fußball, war Trainer, Funktionär und Moderator.

Er war einst als Freier Mitarbeiter in der „Freie Presse“- Lokalredaktion Flöha ein gern gesehener Gast. Mit Charme und Witz begrüßte er stets die Mitarbeiter und sorgte dafür, dass die Leserinnen und Leser über das regionale Sportgeschehen informiert wurden. Jetzt ist Siegfried Kempe im Alter von 88 Jahren gestorben.
