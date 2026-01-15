MENÜ
2023 Technikbasis für den Erzgebirgskrimi: Die Gaststätte „Finkenmühle“ in Flöha ist geschlossen.
Kevin und Yvonne Lohse im Jahr 2023. Damals parkte die Filmcrew des „Erzgebirgskrimi“ vor der Gaststätte.
Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein.
2023 Technikbasis für den Erzgebirgskrimi: Die Gaststätte „Finkenmühle“ in Flöha ist geschlossen.
Kevin und Yvonne Lohse im Jahr 2023. Damals parkte die Filmcrew des „Erzgebirgskrimi“ vor der Gaststätte.
Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein.
Flöha
Überraschung zum Jahreswechsel: Gaststätte „Finkenmühle“ in Flöha geschlossen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Inhaber Kevin Lohse führte das traditionsreiche Ausflugslokal zwischen Flöha und Niederwiesa seit 2019. Wie er die Schließung begründet und wie die Chancen für einen Neustart stehen.

Die Neujahrswünsche waren diesmal mit einer traurigen Nachricht verbunden: Die Ausflugsgaststätte „Finkenmühle“ in Flöha hat seit 1. Januar geschlossen. Die Ankündigung von Kevin Lohse, der die Gaststätte mit Kegelbahn, Weinkeller und Terrasse am Finkenmühlenweg 2019 übernommen hat und seither gemeinsam mit seiner Frau Yvonne führt,...
