Überraschung zum Jahreswechsel: Gaststätte „Finkenmühle“ in Flöha geschlossen

Inhaber Kevin Lohse führte das traditionsreiche Ausflugslokal zwischen Flöha und Niederwiesa seit 2019. Wie er die Schließung begründet und wie die Chancen für einen Neustart stehen.

Die Neujahrswünsche waren diesmal mit einer traurigen Nachricht verbunden: Die Ausflugsgaststätte „Finkenmühle“ in Flöha hat seit 1. Januar geschlossen. Die Ankündigung von Kevin Lohse, der die Gaststätte mit Kegelbahn, Weinkeller und Terrasse am Finkenmühlenweg 2019 übernommen hat und seither gemeinsam mit seiner Frau Yvonne führt,... Die Neujahrswünsche waren diesmal mit einer traurigen Nachricht verbunden: Die Ausflugsgaststätte „Finkenmühle“ in Flöha hat seit 1. Januar geschlossen. Die Ankündigung von Kevin Lohse, der die Gaststätte mit Kegelbahn, Weinkeller und Terrasse am Finkenmühlenweg 2019 übernommen hat und seither gemeinsam mit seiner Frau Yvonne führt,...