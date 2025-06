Uralt-Lösch-Spritze hat ihren großen Auftritt zum Feuerwehrfest in Kleinhartmannsdorf

Mit zwei Festtagen feiern 33 Frauen und Männer das Jubiläum ihrer Rettungstruppe im Eppendorfer Ortsteil. Wie die Truppe die Party für das Wochenende bei Augustusburg vorbereitet:

Statt Schlauch und Strahlrohr haben die Feuerwehrleute in Kleinhartmannsdorf bei Augustusburg jetzt Pinsel und Besen in die Hand genommen. Vor den Festtagen zum 100-jährigen Bestehen ihrer Rettungstruppe brachten die Frauen und Männer im Eppendorfer Ortsteil ihr Gerätehaus samt Außenanlagen in Schuss.