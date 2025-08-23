Versorger Eins verlegt neue Gasleitung in Flöha

Die Arbeiten zwischen Stadtpark und Bauhof sollen am 25. August beginnen. Was ist geplant?

Flöha.

Zwischen Stadtpark und Bauhof in Flöha wird ab Montag, 25. August, auf einer Länge von 180 Metern eine neue Erdgasleitung verlegt. Das hat der Versorger Eins angekündigt, der dabei nach eigenen Angaben rund 100.000 Euro in eine noch zuverlässigere Erdgasversorgung in Flöha investiert. Die Arbeiten, die von der Halsbrücker Niederlassung der Firma Streicher Maschinenbau ausgeführt werden, dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober und könnten zwischenzeitlich unterbrochen werden, heißt es. Die Leitung werde hauptsächlich am Rand der Parkflächen an der Seeberstraße verlegt, wodurch es abschnittsweise zu Einschränkungen komme. Die Querungen zum Stadtpark und zum Bauhof sollen Anfang Oktober unter Vollsperrung erfolgen. (mib)