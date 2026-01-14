MENÜ
Jacqueline Schäfer (1. Reihe, 2.v.l) hat die Schwibbogenfreunde mit Mützen ausgestattet. Bild: Claudia Dohle
Jacqueline Schäfer (1. Reihe, 2.v.l) hat die Schwibbogenfreunde mit Mützen ausgestattet. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Vom Mittelmeer ins Erzgebirge: Einzigartige rote Bommelmützen als Erkennungszeichen
Von Claudia Dohle
In Kunnersdorf bei Augustusburg tragen Mitglieder der Schwibbogenfreunde rote Bommelmützen. Sie sind Ergebnis von Handarbeit und Ausdruck gelebter Tradition und Gemeinschaft im Ort.

Eine Lieblingsbeschäftigung von Jacqueline Schäfer ist das Häkeln. Zeugen ihrer Häkelkunst sind etliche rote Mützen auf den Köpfen von Vereinsmitgliedern „Freunde des Schwibbogens Kunnersdorf". Diesen Zusammenschluss im Augustusburger Ortsteil gibt es seit eineinhalb Jahren als fest eingetragenen Verein. „Davor waren es jahrelang einfach...
