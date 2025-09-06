Vom Schild-Pilz in Augustusburg bis zum Babyboom in Mittweida: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Flöha
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Amtsgericht in Hainichen, der Oberschule Lunzenau und zwei Märchen.
Das ist also unser Spätsommer. Viele Freibäder haben noch geöffnet, und entgegen früherer Prognosen soll das Wochenende halbwegs trocken bleiben. Schöne Aussichten, und aus der ersten Septemberwochen gibt es bereits Meldungen, die Zuversicht verbreiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.