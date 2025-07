Von „Pils für Papa“ bis „Wein für Mama“: Kinder erobern die Druckerei in Oederan

Einen Text zu drucken, geht heute schnell. Wie viel Arbeit damit früher verbunden war, lernen Kinder in der Druckerei des Museums in Oederan. Ein Besuch in der Druckwerkstatt.

Mit einer Walze rollen ein paar Kinder über ein Blatt Papier. Anschließend drehen sie das Blatt um und sind über den gedruckten Schriftzug erstaunt.