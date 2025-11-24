Oederan punktet mit E-Bike-Ladestation, Baby-Wickeltisch und Trinkwasserspender

Flöha
In der Oelsnitzer Kohlewelt wurde Oederan als familienfreundliches Ausflugsziel gefeiert – ein Versprechen für unvergessliche Erlebnisse.
Die Stadt Oederan sowie das Museum „Die Weberei“ und das Klein-Erzgebirge sind ein besonders attraktives Ausflugsziel für Familien. Zumindest legt dies das Qualitätssiegel „Familienurlaub in Sachsen“ nahe, das Vertreter der Stadt um Kulturmanager Kristian Schulze jüngst in der Oelsnitzer Kohlewelt überreicht bekamen.
