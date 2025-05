Wählerinitiative veranstaltet Kinderfest in Flöha

Im vorigen Jahr war die Kinderfest-Premiere noch Teil des Wahlkampfes. Jetzt versprechen die Veranstalter am 1. Juni ein fröhliches Fest ohne Politik und Parteien auf dem Gelände des Kanusportvereins.

Die Premiere hat Lust auf mehr gemacht: Es wird auch in diesem Jahr wieder ein Kinderfest in Flöha geben. Am Sonntag wird es von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände des Kanusportvereins in Plaue stattfinden. Veranstaltet wird das Kinderfest von der Wählerinitiative Flöha-Falkenau, die im Vorjahr das Fest kurz vor der Kommunalwahl als Möglichkeit...