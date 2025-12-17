Warum ein kaputtes Einsatzfahrzeug in Flöha für Einsatzstress in Falkenau sorgt

Die Falkenauer Brandschützer mussten zuletzt häufiger als sonst ausrücken und oft nach kurzer Fahrt wieder umkehren. Das sorgt für Unmut, aber es gibt einen Grund dafür.

Das aktuelle Einsatzgeschehen wird für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkenau zum Stressfaktor. Dass sich Anzahl der Einsätze zuletzt spürbar erhöht hat, können die Brandschützer verschmerzen. Die ständige Einsatzbereitschaft gehört schließlich zum Feuerwehr-Alltag. Unmut gibt es vor allem deshalb, weil die Einsätze häufig... Das aktuelle Einsatzgeschehen wird für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkenau zum Stressfaktor. Dass sich Anzahl der Einsätze zuletzt spürbar erhöht hat, können die Brandschützer verschmerzen. Die ständige Einsatzbereitschaft gehört schließlich zum Feuerwehr-Alltag. Unmut gibt es vor allem deshalb, weil die Einsätze häufig...