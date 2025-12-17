MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weil das Flöhaer HLF-Fahrzeug defekt ist, muss die Falkenauer Wehr häufig ausrücken.
Weil das Flöhaer HLF-Fahrzeug defekt ist, muss die Falkenauer Wehr häufig ausrücken. Bild: M. Skolimowska/dpa
Weil das Flöhaer HLF-Fahrzeug defekt ist, muss die Falkenauer Wehr häufig ausrücken.
Weil das Flöhaer HLF-Fahrzeug defekt ist, muss die Falkenauer Wehr häufig ausrücken. Bild: M. Skolimowska/dpa
Flöha
Warum ein kaputtes Einsatzfahrzeug in Flöha für Einsatzstress in Falkenau sorgt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Falkenauer Brandschützer mussten zuletzt häufiger als sonst ausrücken und oft nach kurzer Fahrt wieder umkehren. Das sorgt für Unmut, aber es gibt einen Grund dafür.

Das aktuelle Einsatzgeschehen wird für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkenau zum Stressfaktor. Dass sich Anzahl der Einsätze zuletzt spürbar erhöht hat, können die Brandschützer verschmerzen. Die ständige Einsatzbereitschaft gehört schließlich zum Feuerwehr-Alltag. Unmut gibt es vor allem deshalb, weil die Einsätze häufig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
01.12.2025
3 min.
Flöha setzt die Heckenschere an
Ob die jemals wieder grün wird: Alexander Schubert vor seiner radikal beschnittenen Hecke in Falkenau.
Etwa ein Dutzend Grundstückseigentümer in Falkenau haben Post aus dem Flöhaer Rathaus bekommen: Die Stadt fordert einen Heckenschnitt. Und der fällt mitunter radikal aus.
Matthias Behrend
03.12.2025
4 min.
Sommertheater Falkenau bietet unterhaltsame Lesekost zur Winterszeit: „Rollen auf den Leib geschrieben“
Patricia Smolka (r.) und Gabi Oehme nehmen die soeben bei Claudia Stowasser eingetroffene Broschüre in Augenschein.
Das Falkenauer Sommertheater ist eine feste Größe über Flöha hinaus. Zur Weihnachtszeit veröffentlicht die Truppe eine Broschüre zum 15-jährigen Jubiläum. - Die „Freie Presse“ hat darin geblättert.
Christof Heyden
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
Mehr Artikel