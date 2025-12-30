Warum Volker Holuscha weiterhin Videokameras am Bahnhof Flöha fordert

Flöha
Nach dem Überfall auf einen jugendlichen Fußballfan Mitte Dezember erneuert Flöhas OB seine Forderung nach Videoüberwachung.
Nach dem Vorfall vom 12. Dezember, als auf dem Bahnhofsgelände in Flöha ein 19-jähriger Fußballfan von zwei Männern krankenhausreif geprügelt und beraubt wurde, erneuert Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha seine Forderung nach einer Videoüberwachung am Bahnhof Flöha und besonders in der Bahnsteigunterführung. Die Deutsche Bahn als...
