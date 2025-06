Was bedeutet das Zuhause? Historische Schauweberei Braunsdorf startet neue Kulturhauptstadt-Aktionen

Ein Kunstwerk des Purple Path soll in der alten Möbelstoffweberei als Inspiration dienen. Bei Mitmach-Aktionen entstehen große Kunstwerke. Aber was hat das Einwohnermeldeamt damit zu tun?

Filigran und doch stabil steht das Kunstwerk „My Floating Home“ von Karolin Schwab im Mühlgraben an der Historischen Schauweberei in Braunsdorf. Neben dem Wandbild „Mapping Patterns: Industrial Flora“ von Anja Schwörer ist es die zweite Skulptur des Purple Path in Braunsdorf - der Kunst- und Skulpturenweg führt gedanklich zur...