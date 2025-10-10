Web-Museum Oederan widmet sich der Frauenbewegung

Das Erlebnisformat Bild & Bohne wird in Oederan fortgeführt. Es geht um Lebensgeschichte(n) der Stadt. Diesmal steht mit Louise Otto-Peters eine sozialkritische Schriftstellerin im Blickpunkt.

Mit dem Erlebnisformat zeigt das Museum Die Weberei in Oederan alte Fotografien, gibt Informationen und bietet dazu Kaffee und Kuchen. Am 15. Oktober geht es nun um die stürmischen Zeiten der frühen Demokratiebewegung in Deutschland. Mit Louise Otto-Peters (1819-1895), geboren in Meißen, verstorben in Leipzig, rücken die Gastgeber eine...