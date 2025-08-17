Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandy Dogra an ihrem alten Kinderzimmerfenster im Oederaner Bahnhofsgebäude. Im Hintergrund der begrünte Hof, in dem sie früher gespielt hat. Direkt daneben liegen die Gleise.
Sandy Dogra an ihrem alten Kinderzimmerfenster im Oederaner Bahnhofsgebäude. Im Hintergrund der begrünte Hof, in dem sie früher gespielt hat. Direkt daneben liegen die Gleise. Bild: Eva-Maria Hommel
Sandy Dogra an ihrem alten Kinderzimmerfenster im Oederaner Bahnhofsgebäude. Im Hintergrund der begrünte Hof, in dem sie früher gespielt hat. Direkt daneben liegen die Gleise.
Sandy Dogra an ihrem alten Kinderzimmerfenster im Oederaner Bahnhofsgebäude. Im Hintergrund der begrünte Hof, in dem sie früher gespielt hat. Direkt daneben liegen die Gleise. Bild: Eva-Maria Hommel
Flöha
„Wenn der Zug durchfuhr, wackelten die Wände“: Eine Kindheit im Bahnhof von Oederan
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandy Dogra hat als Kind bis in die 1990er-Jahre im Bahnhofsgebäude von Oederan gewohnt. Heute können dort Feriengäste Urlaub machen. Eine Spurensuche.

Es gab eine Sache, vor der hatte Sandy Dogra als Kind Angst. Es war nicht das Geräusch der Züge, die direkt neben ihrer Wohnung mit viel Lärm vorbeifuhren: „Da haben die Wände gewackelt.“ Es war auch nicht die Sorge, von dem Balkon zu fallen, der im obersten Stockwerk über das repräsentative Treppenhaus ragt. Im Gegenteil, dort stand sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
10:08 Uhr
3 min.
Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Band Huntrix - hier von links nach rechts: Zoey, Rumi und Mira.
Im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wird der Song "Golden" ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
Sabrina Szameitat, dpa
14.08.2025
1 min.
Kunstbahnhof Flöha ohne Fahrkartenautomat - und wie sieht‘s in Oederan aus?
In Oederan befindet sich der Automat direkt auf dem Bahnsteig.
Nicht nur im Kulturhauptstadtjahr steigen am Bahnhof Flöha viele Menschen um. Manche suchen vergeblich einen automatischen Ticketverkauf.
Eva-Maria Hommel
14.07.2025
4 min.
Nach dem schweren Unfall eines Feuerwehrautos bei Oederan: Wie geht es den Verletzten?
Nach dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Memmendorf und Frankenstein war Ausrüstung auf der Fahrbahn verstreut.
Der Schock sitzt tief: Am Samstag sind sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Breitenau verunglückt. Jetzt spricht der Gemeindewehrleiter über ihren Gesundheitszustand - und tritt Gerüchten entgegen.
Eva-Maria Hommel
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel