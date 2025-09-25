Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wer hat wann die Webcam installiert? – Das Augustusburger Schlosstheater unter ständiger Beobachtung

Anna Silke Röder und Andreas Unglaub in dem neuen Stück „Der Videobeweis", das am Samstag Premiere im Schlosstheater hat.
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub in dem neuen Stück „Der Videobeweis", das am Samstag Premiere im Schlosstheater hat. Bild: Ralph Röder
Flöha
Von Matthias Zwarg
In ihrem neuen Stück spielen Anna Silke Röder und Andreas Unglaub ein Paar, das sich mit Überwachung auseinandersetzen muss - brandaktuell und ein Stück zwischen Komödie und Absurdität.

Das Thema könnte aktueller kaum sein: In dem neuen Stück „Der Videobeweis“, einer Komödie des Franzosen Sébastien Thiéry, setzen sich Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Schlosstheater Augustusburg mit der allgegenwärtigen Überwachung auseinander. Die Premiere ist bereits ausverkauft.
