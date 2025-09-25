Wer hat wann die Webcam installiert? – Das Augustusburger Schlosstheater unter ständiger Beobachtung

Flöha
In ihrem neuen Stück spielen Anna Silke Röder und Andreas Unglaub ein Paar, das sich mit Überwachung auseinandersetzen muss - brandaktuell und ein Stück zwischen Komödie und Absurdität.
Das Thema könnte aktueller kaum sein: In dem neuen Stück „Der Videobeweis“, einer Komödie des Franzosen Sébastien Thiéry, setzen sich Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Schlosstheater Augustusburg mit der allgegenwärtigen Überwachung auseinander. Die Premiere ist bereits ausverkauft.
