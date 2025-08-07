Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Oederaner Bau (rechts) soll künftig eine Gaststätte sowie Wohnungen beherbergen.
Der Oederaner Bau (rechts) soll künftig eine Gaststätte sowie Wohnungen beherbergen. Bild: C. Heyden/Archiv
Flöha
Wer kocht künftig im Oederaner Bau der Alten Baumwolle in Flöha?
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollten die Verträge mit einem Gaststättenpächter bereits unterzeichnet sein. Doch das Rätselraten geht weiter.

Während der neue Marktplatz in der Alten Baumwolle in Flöha zunehmend Gestalt annimmt, gibt es noch keine Entscheidung darüber, welche Gastronomie in den Oederaner Bau einziehen wird. Das sagte der Geschäftsführer des Investors Ticoncept, Maik Renner. Der Oederaner Bau soll Platz für eine Gaststätte über zwei Etagen mit Außenbereich und...
