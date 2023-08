Whisky original aus Sachsen

Die Dresdner Whisky-Manufaktur mit Sitz in Heidenau hat ein süffiges Vorhaben in Angriff genommen: ein durchweg in Sachsen erzeugter Brand soll in drei Jahren den Gaumen der Kenner kitzeln.

Gahlenz. Was gestern noch auf den Feldern Mittelsachsens reifte, soll in drei Jahren den Gaumen von Spirituosenkennern über Sachsen hinaus kitzeln: Erstmalig will die Dresdner Whisky-Manufaktur einen Brand auf den Markt bringen, der aus rein sächsischen Zutaten besteht. „Dabei wird sowohl das Getreide direkt aus Sachsen bezogen, wie das... Gahlenz. Was gestern noch auf den Feldern Mittelsachsens reifte, soll in drei Jahren den Gaumen von Spirituosenkennern über Sachsen hinaus kitzeln: Erstmalig will die Dresdner Whisky-Manufaktur einen Brand auf den Markt bringen, der aus rein sächsischen Zutaten besteht. „Dabei wird sowohl das Getreide direkt aus Sachsen bezogen, wie das...