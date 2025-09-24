Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Caroline Morgenstern zeigt Figuren, die innerhalb der letzten zwei Jahre als Häkelmotiv in die Spendenaktion gegangen sind.
Caroline Morgenstern zeigt Figuren, die innerhalb der letzten zwei Jahre als Häkelmotiv in die Spendenaktion gegangen sind. Bild: Claudia Dohle
Caroline Morgenstern zeigt Figuren, die innerhalb der letzten zwei Jahre als Häkelmotiv in die Spendenaktion gegangen sind.
Caroline Morgenstern zeigt Figuren, die innerhalb der letzten zwei Jahre als Häkelmotiv in die Spendenaktion gegangen sind. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Wie mit Häkel-Figuren Hospizbewohnern kleine Wünsche erfüllt werden
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Kreativbienchen“ haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Kleine Glückswürmer, die ursprünglich für Hospizbewohner in Oederan gehäkelt wurden, sorgen für reichlich Spendengelder.

Eigentlich sollten es nur ein paar Glückswürmchen werden, die Caroline Morgenstern für die Bewohner des Oederaner Hospizes häkeln wollte. Aus dieser Idee, die 2023 entstand, hat sich in den letzten zwei Jahren ein tolles Projekt entwickelt, welches nun zum wiederholten Male Spendengelder in die Kasse des Hospizes spült.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
22.08.2025
3 min.
Freude in Oederan: Mantafahrer drücken aufs Spendenpedal und unterstützen zwei Hospize
Jörg Brinnig , Matthias Wrabetz und Daniel Braun v.l. vom 1. Manta Club Sachsen.
Der 1. Manta-Club Sachsen hat beim Manta-Treffen Spendengelder gesammelt. Diese wurden an das Hospiz in Oederan und an den ambulanten Kinderhospizdienst Schmetterling in Chemnitz überreicht.
Claudia Dohle
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
17.09.2025
4 min.
Oederaner Firma feiert Jubiläum – davon hat auch die Breitenauer Feuerwehr etwas
Nico Böttger feiert am Wochenende einen Tag der offenen Tür anlässlich des 35-jährigen Firmenjubiläums der Böttger Agrartechnik.
Die Firma Böttger Agrartechnik aus Oederan feiert ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Doch Blumen und Geschenke sind nicht erwünscht. Stattdessen bittet der Chef um Spenden für die Breitenauer Feuerwehr.
Claudia Dohle
Mehr Artikel