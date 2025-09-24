Wie mit Häkel-Figuren Hospizbewohnern kleine Wünsche erfüllt werden

Flöha
Die „Kreativbienchen“ haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Kleine Glückswürmer, die ursprünglich für Hospizbewohner in Oederan gehäkelt wurden, sorgen für reichlich Spendengelder.
Eigentlich sollten es nur ein paar Glückswürmchen werden, die Caroline Morgenstern für die Bewohner des Oederaner Hospizes häkeln wollte. Aus dieser Idee, die 2023 entstand, hat sich in den letzten zwei Jahren ein tolles Projekt entwickelt, welches nun zum wiederholten Male Spendengelder in die Kasse des Hospizes spült.
