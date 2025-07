Wie Rechtsextremisten in Flöha ihr vermeintliches Revier markieren

Illegale Graffiti und Aufkleber sind in Flöha immer wieder ein Ärgernis. Längst werden politische Revierkämpfe im Stadtbild ausgetragen. Ein Motiv taucht dabei gehäuft auf. Was steckt dahinter?

Die Rückwand einer Garagenreihe an der Fritz-Heckert-Straße in Flöha ist die Projektionsfläche der Extremisten. Der Schriftzug „Widerstand Sachsen“ prangt in großen Buchstaben auf dem Beton. Dazu die Farben der historischen Flagge des Deutschen Kaiserreichs. Inhalt und Symbolik lassen auf einen rechtsextremistischen Hintergrund...