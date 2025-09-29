Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Das ist ab 1. Oktober Pflicht.
Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Das ist ab 1. Oktober Pflicht. Bild: Daniel Karmann/dpa/Archiv
Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Das ist ab 1. Oktober Pflicht.
Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Das ist ab 1. Oktober Pflicht. Bild: Daniel Karmann/dpa/Archiv
Flöha
Wo die digitale Patientenakte in Mittelsachsen zur Praxis gehört
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 1. Oktober sind Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu füllen. Das klappt vielerorts jetzt schon. Doch an einigen Stellen braucht es mehr Zeit.

Theoretisch hat die elektronische Patientenakte (ePa) viele Vorteile für Patienten, Ärzte und Apotheker. Weil Daten zum Patienten schnell abrufbar sind, mehr Zeit für Behandlung und Beratung bleibt. Doch eine stichprobenartige Umfrage der „Freien Presse“ in Mittelsachsen offenbart: Noch basiert der Informationsaustausch an einigen Stellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
25.06.2025
6 min.
Elektronische Patientenakte: Was sich für Patienten in der Apotheke ändert
Karte stecken und Patientenakte aufrufen: Marco Münch von der Zwickauer Apotheke am Stadtwald.
Der Großteil der sächsischen Apotheken ist gerüstet für die ePA. Marco Münch von der Apotheke am Stadtwald in Zwickau erklärt, welche Vorteile sie bringt, warum Patienten dafür aber mitmachen müssen.
Kornelia Noack
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
26.09.2025
16 min.
Elektronische Patientenakte ab Oktober für Ärzte Pflicht: Die wichtigsten Fragen und Antworten aus Patientensicht
Niedergelassen Mediziner erhalten automatisch Zugriff auf die ePA eines Patienten.
Befunde werden jetzt digital in eine e-Akte geladen. Doch viele Patienten wissen nicht, wie sie an ihre Akte kommen, wie diese funktioniert und welche Rechte sie haben. Eine Anleitung.
Kornelia Noack
Mehr Artikel