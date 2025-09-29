Wo die digitale Patientenakte in Mittelsachsen zur Praxis gehört

Ab 1. Oktober sind Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu füllen. Das klappt vielerorts jetzt schon. Doch an einigen Stellen braucht es mehr Zeit.

Theoretisch hat die elektronische Patientenakte (ePa) viele Vorteile für Patienten, Ärzte und Apotheker. Weil Daten zum Patienten schnell abrufbar sind, mehr Zeit für Behandlung und Beratung bleibt. Doch eine stichprobenartige Umfrage der „Freien Presse" in Mittelsachsen offenbart: Noch basiert der Informationsaustausch an einigen Stellen...