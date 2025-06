Wochenmitte in Eppendorf: Warum stürmen alle zu Krönerts Fischgeschäft?

Einst ein alter Konsum, ist seit fast drei Jahrzehnten die Freiberger Straße 71 in Eppendorf gefragte Adresse für Fisch-Liebhaber. Was macht den Laden so besonders? Und warum halten die Kunden die Treue?

Mittwochs herrscht häufig Andrang im Fischgeschäft „Krönerts Fischspezialitäten" in Eppendorf. Dann gibt es als Tagesgericht warmen Backfisch mit hausgemachtem Kartoffelsalat. „Der Kartoffelsalat ist nach altem Rezept von der Oma", sagt Silke Krönert. Die 57-Jährige ist Chefin des Fischgeschäftes an der Freiberger Straße 71. Es ist...