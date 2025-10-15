16-Jähriger Radfahrer verletzt sich in Siebenlehn schwer

Freiberg
Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad verunglückt.
Zu einem Unfall musste die Polizei am Dienstag in den Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn ausrücken. Nach vorliegenden Informationen ereignete sich das Unglück in den Abendstunden rund 20 Minuten nach 19 Uhr. Wie die bisherigen Ermittlungen zu dem Unfall ergeben haben, war ein 16-Jähriger zunächst mit seinem Fahrrad in Siebenlehn unterwegs. Als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.