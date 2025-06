175 Jahre Freiberger Brauhaus: Womit sich das Bier-Unternehmen zum Geburtstag beschenkt

In gerade mal einem Jahr hat sich das Areal des Freiberger Brauhauses stark verändert. Die neue Einfahrt kann jeder Autofahrer sehen. Aber was steckt noch dahinter?

Es gibt Geburtstagsgeschenke, die sich Jubilare gerne selbst machen. Zu seinem 175-jährigen Bestehen beschenkte sich das Freiberger Brauhaus durchaus üppig. Am Freitag nahm das Unternehmen an seinem Standort direkt vor den Toren der Silberstadt eine ganze Halle mit einer modernen Leergutsortieranlage in Betrieb. Und weil das schon ganz schön,...