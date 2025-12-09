MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Cornelia Schönberg
Bild: Cornelia Schönberg
 5 Bilder
Update
Freiberg
2,89 Millionen Kronkorken: Freibergs größter Rekord 2025
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben Monate lang wurden auf dem Schrottplatz in Freiberg Kronkorken gesammelt. Am Mittwochnachmittag wurde der Schatz auf die Waage gehoben.

Von Mai bis Dezember sind in Freiberg Kronkorken für den guten Zweck gesammelt worden. Die Aktion stieß auf große Resonanz in Bars, Clubs, bei Sportvereinen und bei vielen Privatleuten. Ziel war es anfangs, eine Tonne zu sammeln. Das wurde schon nach kurzer Zeit erreicht. Am Mittwoch läuteten die Initiatoren der Aktion, Marcel Schlenkrich und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken-Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
28.11.2025
1 min.
Freiberger Kronkorken-Aktion reicht bis ins tiefste Erzgebirge: Auch Kinder sammeln fleißig mit
Milda aus Hartmannsdorf-Reichenau mit der Sammelbox, in der fleißig Kronkorken für den guten Zweck gesammelt worden sind.
Als Milda ihren Mitschülern von der Sammel-Aktion erzählte, ahnte niemand, dass die Aktion auch im Osterzgebirge eine solche Resonanz erzeugt.
Cornelia Schönberg
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
Mehr Artikel