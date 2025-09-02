69-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Freiberg schwer

Ein Rentner kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Den Grund dafür nennt die Polizei.

Freiberg.

Polizei und Rettungskräfte mussten in den Morgenstunden des 2. Septembers in Freiberg zu einem Unfall ausrücken. Laut Information hatte sich gegen 6.45 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein 69-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und danach verunglückt war. Wie es in der Mitteilung zum Unfallhergang heißt, ist der Mann mit seinem Citroën zunächst auf der Hainichener Straße aus Richtung Langhennersdorf in Richtung Kleinwaltersdorf unterwegs gewesen. Offenbar wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme kam der Mann mit dem Auto kurz vor der Sandstraße nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dann über eine Wiese und kam in einem Carport zum Stehen. Der 69-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. (reu)