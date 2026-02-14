Ab in den Faschingsurlaub: Burkersdorfer Narren ziehen den Sommerurlaub vor

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finalbild der Mitwirkenden des Programmes in Burkersdorf.
Finalbild der Mitwirkenden des Programmes in Burkersdorf. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf Zollkontrolle Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert.
Faschingsparty Burkersdorf Zollkontrolle Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf mit Funkenformation.
Faschingsparty Burkersdorf mit Funkenformation. Bild: Christof Heyden
Zollkontrolle mit Robert Jost, Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert.
Zollkontrolle mit Robert Jost, Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert. Bild: Christof Heyden
Tücke Liegenstuhl aber Fernglas: Madeleine Kurras, vorn und Caroline Wiedemann.
Tücke Liegenstuhl aber Fernglas: Madeleine Kurras, vorn und Caroline Wiedemann. Bild: Christof Heyden
Strandläufer und Animateur Manny Uhlmann.
Strandläufer und Animateur Manny Uhlmann. Bild: Christof Heyden
Die Wattwürmer krabbeln heraus Jens Wagner, l. und Andreas Rothe und laben sich an Schlickwasser.
Die Wattwürmer krabbeln heraus Jens Wagner, l. und Andreas Rothe und laben sich an Schlickwasser. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf mit Funken und Männerballett.
Faschingsparty Burkersdorf mit Funken und Männerballett. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf, die Polonäse läuft.
Faschingsparty Burkersdorf, die Polonäse läuft. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf, die Funkenformationen wissen mit pfiffigen Choreografien zu begeistern.
Faschingsparty Burkersdorf, die Funkenformationen wissen mit pfiffigen Choreografien zu begeistern. Bild: Christof Heyden
Finalbild der Mitwirkenden des Programmes in Burkersdorf.
Finalbild der Mitwirkenden des Programmes in Burkersdorf. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf Zollkontrolle Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert.
Faschingsparty Burkersdorf Zollkontrolle Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf mit Funkenformation.
Faschingsparty Burkersdorf mit Funkenformation. Bild: Christof Heyden
Zollkontrolle mit Robert Jost, Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert.
Zollkontrolle mit Robert Jost, Stefan Rothe, Dominic Kummer und Nancy Neubert. Bild: Christof Heyden
Tücke Liegenstuhl aber Fernglas: Madeleine Kurras, vorn und Caroline Wiedemann.
Tücke Liegenstuhl aber Fernglas: Madeleine Kurras, vorn und Caroline Wiedemann. Bild: Christof Heyden
Strandläufer und Animateur Manny Uhlmann.
Strandläufer und Animateur Manny Uhlmann. Bild: Christof Heyden
Die Wattwürmer krabbeln heraus Jens Wagner, l. und Andreas Rothe und laben sich an Schlickwasser.
Die Wattwürmer krabbeln heraus Jens Wagner, l. und Andreas Rothe und laben sich an Schlickwasser. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf mit Funken und Männerballett.
Faschingsparty Burkersdorf mit Funken und Männerballett. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf, die Polonäse läuft.
Faschingsparty Burkersdorf, die Polonäse läuft. Bild: Christof Heyden
Faschingsparty Burkersdorf, die Funkenformationen wissen mit pfiffigen Choreografien zu begeistern.
Faschingsparty Burkersdorf, die Funkenformationen wissen mit pfiffigen Choreografien zu begeistern. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Ab in den Faschingsurlaub: Burkersdorfer Narren ziehen den Sommerurlaub vor
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das närrische Treiben hat auch das Waldhufendorf erreicht. Untrügliches Zeichen dafür: Sparsam bekleidete Unternehmungshungrige, die zur Nachtzeit gen Urlaubsinsel Mehrzweckhalle eilten.

Bei zwei Grad Außentemperatur und Nieselregen machten sich am Freitagabend die Burkersdorfer Narren mit Bademantel und Sandalen zur Kultur- und Sporthalle auf den Weg. Die erweist sich in der Fünften Jahreszeit als Insel für alle Sonnensucher und Partysüchtigen a la Ballermann oder Sylt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
2 min.
Mindestlohn: Zoll deckt Tausende Verstöße auf
Kontrolleure des Zolls haben auch 2025 Tausende mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufgedeckt. (Symbolbild)
Bei 13,90 Euro pro Stunde liegt derzeit die gesetzliche Lohnuntergrenze. Einige Arbeitgeber versuchen mit Tricks, die Summe zu drücken.
08:30 Uhr
1 min.
Auf in den Sommerurlaub bei den Burkersdorfer Narren
Die Frauenmannschaft des Burkersdorfer Narrenclubs ist in Beachparty-Laune.
Es wird warm, feucht und fröhlich - so viel lässt sich bereits jetzt über das Faschingsprogramm im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf verraten.
Siiri Klose
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
09.11.2025
2 min.
Burkersdorfer starten in bewährter Manier vorfristig in die Fünfte Saison
 10 Bilder
Mit einem zünftigen bis in die Nachmittagsstunden währenden Frühschoppen haben die Narren des Frauensteiner Ortsteils den Faschingsauftakt gefeiert.
Christof Heyden
06:00 Uhr
2 min.
Umfrage: Mehrheit der jungen Menschen findet Fasten sinnvoll
Eine große Mehrheit der Menschen unter 30 Jahren findet Fasten sinnvoll. (Archivbild)
Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch: Worauf verzichten die Deutschen am ehesten in der Fastenzeit? Eine Umfrage der DAK zeigt Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
Mehr Artikel