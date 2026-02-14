Ab in den Faschingsurlaub: Burkersdorfer Narren ziehen den Sommerurlaub vor

Freiberg
Das närrische Treiben hat auch das Waldhufendorf erreicht. Untrügliches Zeichen dafür: Sparsam bekleidete Unternehmungshungrige, die zur Nachtzeit gen Urlaubsinsel Mehrzweckhalle eilten.
Bei zwei Grad Außentemperatur und Nieselregen machten sich am Freitagabend die Burkersdorfer Narren mit Bademantel und Sandalen zur Kultur- und Sporthalle auf den Weg. Die erweist sich in der Fünften Jahreszeit als Insel für alle Sonnensucher und Partysüchtigen a la Ballermann oder Sylt.
