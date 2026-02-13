MENÜ
Die Frauenmannschaft des Burkersdorfer Narrenclubs ist in Beachparty-Laune.
Die Frauenmannschaft des Burkersdorfer Narrenclubs ist in Beachparty-Laune.
Freiberg
Auf in den Sommerurlaub bei den Burkersdorfer Narren
Von Siiri Klose
Es wird warm, feucht und fröhlich - so viel lässt sich bereits jetzt über das Faschingsprogramm im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf verraten.

„Sommer, Sonne, Arsch verbrannt - der BNC liegt faul am Strand“ - das diesjährige Faschingsmotto des Burkersdorfer Narrenclubs (BNC) klingt erfreulich nach Urlaub. Allerdings nicht für die Narren selbst, die ein Programm für drei Abende auf die Beine gestellt haben. Die Beachparty startet am 13. Februar 20 Uhr - und bietet in der...
Mehr Artikel