Alpaka-Glück-Fest: In Kleinbobritzsch bei Frauenstein wird es flauschig

Im „Hochland“ des Erzgebirges sind die Alpakas von Martina und Matthias Hofmann zu Hause. Am Sonntag feiert das Ehepaar in Kleinbobritzsch des Alpaka-Glück-Fest. Was es dort zu erleben gibt.

Wenn Martina und Matthias Hofmann am Sonntag, den 22. Juni, 12 Uhr das Alpaka-Glück-Fest starten, dann werden die beiden jüngsten Alpakas die Attraktion sein. „Und mit viel Glück", so Martina Hofmann, „sind bis dahin weitere zwei bis drei Jungtiere geboren." Denn mehrere Alpakastuten sind trächtig und stehen kurz vor der Geburt.