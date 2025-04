Antragsstau bei Wohngeldstelle Freiberg: Warum man monatelang auf einen Bescheid warten muss

Die Wohngeldstelle am Obermarkt hängt mit der Bearbeitung von Anträgen hinterher. OB Sven Krüger nennt die Gründe dafür.

Die Zahl der in Freiberg bewilligten Wohngeldanträge lag in den Jahren bis 2021 stets um die 2000 herum. Darüber informierte Oberbürgermeister Sven Krüger den Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag. „Mit jeder Novelle des Wohngeldgesetzes aber stieg die Zahl der Anträge immer weiter an“, so Krüger weiter. 2023 waren es schon 4558...