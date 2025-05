„Auf keinen Fall nur Volksmusik“: Zitherduo aus Freiberg gibt Konzert in Oederan

Birgit Weber und Tobias Duteloff vom Duo Zitherklang in Freiberg gastieren am Samstag in der Volkshochschule Oederan.

Sie sind Vollblut-Musiker in Teilzeit: Birgit Weber und Tobias Duteloff aus Freiberg spielen beide Zither und treten seit 1998 als Duo Zitherklang auf. Bis zu 100 Konzerte geben sie jedes Jahr. Zudem sind Birgit Weber und Tobias Duteloff in ihren jeweiligen Berufen tätig. Die 56-Jährige arbeitet als Kindergärtnerin und der 62-Jährige als... Sie sind Vollblut-Musiker in Teilzeit: Birgit Weber und Tobias Duteloff aus Freiberg spielen beide Zither und treten seit 1998 als Duo Zitherklang auf. Bis zu 100 Konzerte geben sie jedes Jahr. Zudem sind Birgit Weber und Tobias Duteloff in ihren jeweiligen Berufen tätig. Die 56-Jährige arbeitet als Kindergärtnerin und der 62-Jährige als...