Aus für die „Naschkatze“: Freiberg verliert einen Klassiker

Die „Naschkatze“ in Freiberg schließt zum Jahresende. Inhaberin Susan Runar-Anders trifft diese Entscheidung schweren Herzens. Die Kundschaft zeigt Verständnis. Was steckt hinter der Schließung?

Der Blick ins Schaufenster verrät es: Zum 31. Dezember 2025 schließt die „Naschkatze“ in der Freiberger Petersstraße. Inhaberin Susan Runar-Anders (54), „Verkäuferin mit Leib und Seele“, sagt: „Der Entschluss ist uns nicht leicht gefallen.“ Grund sei fehlendes Personal. Die Reaktionen der Kunden seien „sehr nett und...