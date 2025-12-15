Ausverkaufte Adventskonzerte: Bergmusikkorps Saxonia Freiberg begeistert in der Nikolaikirche

Zweimal volles Haus, zweimal Gänsehaut: Die Adventskonzerte des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg am Samstag und Sonntag waren ein Erfolg.

Restlos ausverkauft: Das Adventskonzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Nikolaikirche hat am Samstag und Sonntag je rund 500 Zuhörer begeistert. Musikdirektor Wolfgang Rögner führte durch das Programm. Zu hören waren auch „A Christmas Carol“ und „Petersburger Schlittenfahrt“. In der Pause bot die Schülerfirma Namaste Nepal...