Knapp 500 Zuhörer füllten am Samstag und Sonntag die Nikolaikirche Freiberg – festliche Musik inklusive Mitsingmomenten.
Stimmung beim Adventskonzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Nikolaikirche Freiberg.
Stimmung beim Adventskonzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Nikolaikirche Freiberg.
Freiberg
Ausverkaufte Adventskonzerte: Bergmusikkorps Saxonia Freiberg begeistert in der Nikolaikirche
Redakteur
Von Eckardt Mildner, Heike Hubricht
Zweimal volles Haus, zweimal Gänsehaut: Die Adventskonzerte des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg am Samstag und Sonntag waren ein Erfolg.

Restlos ausverkauft: Das Adventskonzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Nikolaikirche hat am Samstag und Sonntag je rund 500 Zuhörer begeistert. Musikdirektor Wolfgang Rögner führte durch das Programm. Zu hören waren auch „A Christmas Carol“ und „Petersburger Schlittenfahrt“. In der Pause bot die Schülerfirma Namaste Nepal...
