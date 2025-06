B 173 bei Freiberg: Wann öffnet das Erdbeerfeld wieder?

An der B 173 zwischen Freiberg und Oberschöna gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Erdbeerfeld. Wie sind in diesem Jahr die Früchte?

Gute Nachricht für Erdbeerfreunde: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Erdbeerfeld an der B 173 zwischen Oberschöna und Freiberg bei Kleinschirma. Bislang ist es noch geschlossen. Ab wann ist das Pflücken möglich? Laut Claudia Funck vom Unternehmen Erdbeeren Funck hat das Feld ab Pfingstsamstag geöffnet. Dann kann von 8 bis 14 Uhr... Gute Nachricht für Erdbeerfreunde: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Erdbeerfeld an der B 173 zwischen Oberschöna und Freiberg bei Kleinschirma. Bislang ist es noch geschlossen. Ab wann ist das Pflücken möglich? Laut Claudia Funck vom Unternehmen Erdbeeren Funck hat das Feld ab Pfingstsamstag geöffnet. Dann kann von 8 bis 14 Uhr...