Badespaß in Hetzdorf: Dieser Verein hält die Sumpfmühle am Laufen

Das Freibad in dem Ortsteil von Halsbrücke bei Freiberg lädt am Freitag zur Zeugnis-Party ein. Doch die ehrenamtlichen Unterstützer haben noch viel mehr drauf.

„Eintritt frei“ heißt es am Freitag ab 18 Uhr im Freizeit - und Erlebnisbad „Sumpfmühle“ in Hetzdorf. Der Förderverein lädt traditionell zum Schuljahresende zur Zeugnis-Party ein. „Wir wollen damit einerseits etwas zurückgeben an unsere Gemeinde Halsbrücke, ohne die es hier nicht laufen würde, und andererseits auch unseren...