Bauzaun kippt auf Straße zwischen Mulda und Helbigsdorf: Feuerwehr rückt aus

Ein umgekippter Bauzaun sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Mulda. Die Baustelle für den künftigen Supermarkt bleibt vorerst still.

Zu einer technischen Hilfeleistung ist die Freiwillige Feuerwehr Mulda (FFW) am Sonntag, 17.31 Uhr alarmiert worden. An der Baustelle des künftigen Einkaufsmarkts an der Staatsstraße 210 zwischen Mulda und Helbigsdorf war der Bauzaun auf die Fahrbahn gekippt. Das teilte die FFW auf ihrer Facebookseite mit. Die Feuerwehrleute stellten den Zaun...