Begeisterte Reiseleiter für Mineraliensammlung in Freiberg gesucht

Freiberg
Die terra mineralia sucht leidenschaftliche Reiseleiter. Diese sollen Besucher für die faszinierende Welt der Mineralien begeistern.
Die Mineraliensammlung der TU Bergakademie Freiberg, die terra mineralia, sucht derzeit Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die Interesse daran haben, Gruppen durch die Ausstellung zu führen. Gesucht werden Menschen, die Freude daran haben, Besucher für Mineralien und Naturwissenschaften zu begeistern und ihr Wissen zu vermitteln. Sprachkenntnisse...
